"O manevră murdară, și-a trimis rivalul la spital!" Lewis Hamilton, pus la zid după ce a triumfat la Silverstone. Cum se apără

Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat ieri Marele Premiu al Marii Britanii, a 10-a etapă a sezonului de Formula 1, în timp ce olandezul Max Verstappen (Red Bull), plecat din pole-position, a abandonat.

Etapa desfășurată pe circuitul de la Silverstone a fost marcată de un episod care a stârnit nenumărate reacții dure în presa de profil, dar și din partea apropiaților lui Max Verstappen (Red Bull), care a fost obligat să abandoneze în primul tur după un incident cu Lewis Hamilton.

Britanicul a forțat depășirea lui Verstappen pe interior, în virajul 9, o inițiativă riscantă. În urma coliziunii olandezul a ieșit în decor și s-a izbit violent de un parapet. Vizibil afectat după ce a ieșit din bolid, Verstappen acuzat șocul și a fost transportat la spital, unde a fost supus mai multor investigații.

Penalizat cu 10 secunde, Hamilton, campion mondial en-titre, a avut o revenire senzațională pe final și l-a depășit pe Charles Leclerc (Ferrari), când mai erau doar două tururi din cursă. A celebrat în stilul său caracteristic, însă a declanșat furia rivalilor.

Christian Horner, director de la Red Bull, echipa pentru care concurează Verstappen, l-a atacat dur pe Hamilton, susținând că e lipsit de fair-play ceea ce a făcut starul britanic.

Șeful Red Bull: "E o victorie nemeritată, și-a trimis un coleg în spital"

"Sunt revoltat că un pilot precum Lewis a efectuat o manevră murdară. Toată lumea știe că e foarte periculos în acea porțiune a circuitului. Hamilton a dat dovadă de o gestionare total greșită a acelui moment, și-a trimis un rival la spital, este o victorie nemeritată", a spus Horner, potrivit Daily Mail.

Atacul lui Horner a ajuns rapid la urechile lui Hamilton, care a nu a pedalat foarte mult pe subiect. "Nu am ce să-i răspund lui Christian, nu mă aflu în poziția de a-mi cere scuze pentru ceva. Am auzit că Max se află în spital, sper că e OK. Niciunul dintre noi nu vrea să vadă un pilot în spital. N-a fost vreodată asta intenția mea", a declarat starul britanic, potrivit sursei mai sus menționate.

Verstappen, săgeată cu venin spre Lewis Hamilton

Verstappen a rămas cu un gust sălciu după incidentul de la Silverstone și a trimis o săgeată cu venin spre rivalul său.

"Sunt dezamăgit că am părăsit într-un astfel de mod cursa. E lipsit de respect și de fair-play să sărbătorești când eu sunt în spital.

Merg însă mai departe, acum sunt bine. Pedeapsa dictată (n.r.: - 10 secunde pentru Hamilton) nu e suficientă pentru manevra periculoasă făcută de Lewis", a scris Verstappen, pe pagina sa de Twitter.

Hamilton a parcurs cei 306,198 km în 1h58:23.283, fiind urmat la de Charles Leclerc (Ferrari) la 3.871 şi de Valteri Bottas (Mercedes) la 11.125.

În clasamentul piloților, lider e Max Verstappen (185 de puncte), urmat de Lewis Hamilton (177) și Lando Norris (113).

Următoarea etapă din Marele Circ va avea loc pe 1 august, în Ungaria.