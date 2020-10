Hamilton (Mercedes) a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Portugaliei si a depasit recordul ISTORIC al lui Schumacher

Hamilton (35 de ani) a devenit astfel pilotul cu cele mai multe curse castigate in istorie de un pilot in Formula 1, depasind recordul de 91 de victorii detinut de germanul Michael Schumacher.

Britanicul a vorbit despre planurile sale de viitor inaintea cursei. Intrebat daca se vede concurand si in urmatorii ani, pilotul a spus ca intentioneaza "sa fie aici si la anul", lasand de inteles ca ia in calcul sa se retraga in 2021.

"Nu cred ca sunt in varful formei. Vreau sa continui sa concurez, dar nu stiu cat timp o voi mai putea face. Probabil voi mai fi un timp aici, dar nu mult. Voi vedea ce va fi in viitor", a spus Hamilton.

Clasamentul MP al Portugaliei:

