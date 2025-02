După 2-1 pentru campioana României pe Toumba, FCSB - PAOK se va disputa cu casa închisă, pe Arena Națională fiind așteptați peste 50.000 de spectatori. Dintre aceștia, peste 5.000 vor fi susținători ai echipei din Grecia care este pregătită de Răzvan Lucescu.

Peste 5.000 de fani greci pe Arena Națională la FCSB - PAOK Salonic



FCSB a acceptat să le ofere fanilor lui PAOK ofere un număr mai mare de bilete decât prevede protocolul (5% din capacitatea arenei). Mihai Stoica anunță că este vorba de un record din acest punct de vedere.



"E un meci deosebit și pentru că s-a bătut un record pe Arena Națională. Nicio echipă care a vizitat Arena Națională nu a fost susținută de un număr atât de mare de suporteri. Nu vorbesc acum de finala Athletic Bilbao - Atletico Madrid.

Olympiacos a venit cu 3.000. Acum sunt 5.100 și ceva. Oricâte bilete le dădeam celor de la PAOK, se vindeau, dar noi suntem de zece ori mai mulți", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: "În ambele meciuri jucate la Salonic porneam ca outsideri. Acum suntem favoriți"



Deși FCSB a învins de două ori PAOK în acest sezon, Mihai Stoica spune că avantajul din tur este "extrem de fragil".



"E complicat. Avantajul e extrem de fragil. Hai să spunem că dacă nu s-ar fi renunțat la regula aia (n.r - regula golului marcat în deplasare), care cu anii în urmă ne-a ajutat în cea mai mare performanță a unei echipe de fotbal din România după evenimentele din 89, stăteam mai bine. Așa, un gol marcat de PAOK resetează totul și plecăm de la zero.



Noi am marcat acolo 11 contra 10. Este foarte adevărat că în 10 contra 11 am reușit să păstrăm tabela neschimbată și am câștigat în octombrie, dar datele sunt cu totul și cu totul altele acum.



În ambele meciuri jucate la Salonic porneam ca outsideri. Acum suntem favoriți. Rezultatul de acolo ne face favoriți. Meciul începe cu FCSB calificată. Important e să se termine cu FCSB calificată", a mai spus Mihai Stoica.

