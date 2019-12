"Mama...Ajax, Inter!" Declaratie FABULOASA a lui Burca dupa calificarea uriasa in primavara europeana

Burca a marcat primul gol al partidei dupa o centrare a lui Ciprian Deac. Jucatorul a spus ca Dan Petrescu i-a zis dimineata la antrenament ca va avea o faza fixa si o sa marcheze:

"Enorm de greu. Ne-am mobilizat foarte bine dupa infrangerea de la Botosani. Ar fi fost pacat sa ratam aceasta calificare pentru ca nu stim cand se va mai intampla acest lucru. Uitat ce echipe am intalnit. Era pacat sa ne gandim la celalalt meci pentru ca Lazio vedeti ce face in campionat si putea sa intoarca oricand.

Euforic, foarte bine, chiar azi dimineata am lucrat aceste faze fixe. Ne-a spus dansul, fiti atenti, concentrati si mi-a spus dimineata la antrenament <Vezi ca ai o ocazie diseara si tre sa o bagi in poarta>. Enorm, vreau sa ma bucur de moment, dar nu pot acum, cand va veni pauza de iarna. Maine dimineata antrenament, in seara asta o sa ne bucuram de calificare.

Mama...Ajax, Inter sunt niste echipe senzationale. Cum vrea Dumnezeu si sa dam totul iar. Nu ne-a facut nimeni de ras, nu ne-am batut nimeni la scor. Tot ce vrem e sa ne facem treaba cat mai bine si sa facem o figura frumoasa", a spus Burca la finalul meciului.