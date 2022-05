Ianis Hagi, regretat după finala Europa League: "Păcat pentru spectacol! Rangers e neînvinsă cu el în ultimele 15 meciuri"

Din lotul lui Rangers a lipsit Ianis Hagi. Șeptarul scoțienilor a suferit o ruptură de ligamente în luna ianuarie, care l-a obligat să rateze restul sezonului.

Absența lui Ianis Hagi a fost evidențiată de mai multe publicații scoțiene, dar și de jurnalistul Raj Chohan, de la BBC, a scris imediat după finalul meciului: "Realizare incredibilă pentru Rangers, având în vedere că nici măcar nu l-a avut pe Ianis Hagi în fazele eliminatorii, dar nici pe Alfredo Morelos în semifinală sau finală. Doi dintre cei mai buni jucători ai lor, dar tot au reușit să meargă până la capăt în Europa League. Rangers e neînvinsă în ultimele meciuri cu Ianis Hagi, una dintre cele mai tari serii din Europa".

De asemenea, jurnalistul brazilian Guilherme Lopes a notat: "Păcat de absența lui Ianis Hagi, nu numai pentru Rangers, ci și pentru spectacol, în general. Talentatul mijlocașul ofensiv de picior stâng a fost cel mai bun jucător al echipei în sezonul trecut. La 23 de ani, este decarul echipei naționalei, iar Rangers se bazează mult pe el".

