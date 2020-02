Mutu a ramas MASCA dupa ce l-a vazut pe Ianis Hagi: "Nu mi-a venit sa cred!" Dezvaluiri in premiera despre Ianis

Adi Mutu lasa de inteles ca ritmul accelerat de crestere al lui Ianis ar fi putut sa-i afecteze performantele din teren.

Mutu spune ca Hagi Jr. a luat in inaltime intr-o perioada scurta de timp, iar corpul sau are nevoie de adaptare.

"Am fost cu Cosmin la Firenze sa vorbim cu Ianis, am discutat cu el cand juca acolo. Era vazut ca o mare speranta, dar spuneau ca nu e pregatit sa faca saltul, sa faca parte constant din lotul echipei mari. Gica Hagi era mult mai rapid, dar Ianis inca e mic, poate sa se dezvolte. Cand l-am vazut ultima data, am fost impresionat ca e mai inalt ca mine. A crescut, s-a dezvoltat! Corpul si muschii inca nu s-au adaptat la cresterea asta a lui. Cand eram mic, nu eram rapid, toti ziceau ca sunt lent. Apoi, cand am crescut, a fost altceva. Aveam abilitate pe spatii mici, lumea credea ca cine stie ce viteza am, dar nu era asa", a spus Mutu la PRO X.