Meciul a început cu două accidentări rapide în tabăra ardelenilor, dar a fost decis de reușita superbă a lui Alin Fică, care a fost omul momentului la Cluj-Napoca.



Introdus forțat în locul accidentatului Kamara, Fică a marcat un gol de generic în minutul 35, cu un șut spectaculos din marginea careului.



Alin Fică i-a dedicat iubitei sale golul superb din meciul cu Paksi



A fost prima reușită europeană pentru mijlocașul CFR-ului, care a ținut să-i dedice golul unei persoane speciale din viața sa.



„Ne bucurăm că am făcut suporterii fericiți. Am încercat dimineață la antrenament acea execuție, am văzut colțul, dar nu am avut vizibilitate bună. Mă bucur că am dat gol și am reușit să-mi ajut echipa”, a spus Alin Fică la finalul partidei.



„Încerc să-mi fac treaba, mă concentrez doar pe fotbal, asta este pasiunea mea. Am oameni care mă susțin: familia mea, iubita mea, căreia îi dedic acest gol și îi zic La mulți ani!, și fratele meu. Sunt foarte optimist, îmi cunosc colegii, îl cunosc pe mister, suntem o echipă ambițioasă și sunt sigur că vom face o figură frumoasă și în meciurile viitoare”, a mai spus Fică.



CFR Cluj se pregătește acum pentru o dublă incendiară cu FC Lugano din Elveția, primul meci fiind programat joi, 24 iulie.