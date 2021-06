LIVE, 19:00, Slovacia - Spania (PRO TV) si Suedia - Polonia (PRO X). Spania este obligata sa castige pentru a se califica in optimi

12:50

Cu o etapa inainte de final, situatia din Grupa E este incerta. Vazuta ca principala favorita sa termine pe prima pozitie, inainte de inceperea turneului final, Spania a obtinut doar doua remize, 0-0 cu Suedia si 1-1 cu Polonia. Astfel, Luis Enrique trebuie sa castige meciul cu Slovacia pentru a se califica in optimi. Un posibil rezultat de egalitate nu ii asigura garantat prezenta in faza superioara a competitiei, trebuind sa depinda si de soarta celeorlalte meciuri.



Slovacia vine dupa o victorie cu Polonia lui Lewandowski, 2-1, o infrangere suferita cu Suedia, 0-1. Cele 3 acumulate ii fac pe Hamsik si coechipierii sai sa spere la cel putin un rezultat de egalitate cu ibericii, care sa ii trimita in optimile Euro 2020.



Spania a pierdut o singura data cu Sloacia, in octombrie 2014, cu 1-2. In celelalte 5 intalniri, "La Furia Roja" s-a impus de 4 ori, in timp ce un meci s-a terminat la egalitate.



Clasamentul in Grupa E





"Este logic ca sunt ingrijorat ca nu obtinem rezultate mai bune. Sunt concentrat in a-mi motiva jucatorii. Cred ca atunci cand vom obtine prima victorie vom fi la cel mai bun nivel al nostru", a declarat selectionerul Spaniei, Luis Enrique, la conferinta de presa.



"Incercam sa ne pastram spiritul de lupta. Am jucat doua meciuri bune pana acum, chiar daca finalul meciului cu Suedia a fost frustrant pentru noi. Avem nevoie de timp pentru a trece peste, dar suntem gata sa dam totul inca o data", a declarat selectionerul Slovaciei, Stefan Tarkovic, la conferinta de presa.



Echipele probabile la Slovacia - Spania



Spania: Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gaya - Llorente, Busquets, Thiago - Gerard Moreno, Morata, Traore



Slovacia: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hrosovsky - Haraslin, Hamsik, Mak - Duda

Meciul dintre Suedia si Polonia va inregistra intalnirea dintre ocupantele locurilor 1 si 4 din Grupa E. Egalul cu Spania, 0-0, si victoria cu Slovacia, 1-0, adusa de Forsberg dupa executarea unui penalty, i-au propulsat pe nordici in fruntea clasamentului, cu o etapa inainte de final. Astfel, Suedia are optiunea oricarui rezultat cu Polonia, putand sa se califice si de pe locul 3 datorita celor 4 puncte acumulate. In timp ce Lewandowski este condamnat sa isi conduca echipa catre victorie pentru a spera la un loc in optimile Euro 2020. Singurul punct pe care Polonia l-a obtinut cu Spania, 0-0, il obliga pe Paulo Sousa sa abordeze meciul la victorie.



Suedia are castig de cauza in intalnirile directe cu Polonia. Din cele 26 de meciuri pe care le-au disputat de-a lungul timpului, nordicii au castigat 14 partide, polonezii s-au impus de 8 ori, in timp ce 4 jocuri s-au terminat la egalitate.



"Pentru noi este ca o finala. Am dat totul inca din prima zi de antrenament pentru a fi pregatiti. Ne vom lua energia de la fani", a declarat selectionerul Poloniei, Paulo Sousa, la conferinta de presa.



"Vrem sa castigam grupa. Ne va da mai multa odihna pentru meciul urmator. Vom da peste o Polonie motivata si puternica din punct de vedere fizic", a declarat selectionerul Suediei, Janne Andersson, la conferinta de presa.

Echipele probabile la Suedia - Polonia

Suedia: Olsen - Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson - S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, QuaisonPolonia: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik - Jozwiak, Moder, Krychowiak, Zielinski, Puchacz - Lewandowski, Swiderski