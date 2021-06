Spania, criticata dur dupa primele meciuri de la EURO: "Nu are niciun jucator de top".  Care sunt punctele slabe ale ibericilor 

Meciurile de la EURO 2020 sunt la PRO TV, PRO X si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Spania a obtinut cel de-al doilea rezultat de egalitate de la EURO 2020 si are sanse mici de prinde primul loc in grupa E.

In functie de rezultatele din ultima runda, din meciurile Suedia-Polonia si Slovacia-Spania, ibericii s-ar putea afla si in postura de a nu se califica mai departe la turneul final.

In primele doua partide, nationala condusa de Luis Enrique a remizat cu Suedia (0-0) si cu Polonia (1-1), urmand ca miercuri sa isi joace ultima sansa, impotriva Slovaciei, de la 19:00, la PRO TV si pe VOYO.

Jorge Valdano, fost jucator, antrenor si manager la Real Madrid, a facut o analiza a jocului Spaniei pentru 'El Transistor', preluat de mundodeportivo.com.

”Spania nu are niciun jucator de top si acest lucru se vede in astfel de competitii. In meciul cu Polonia, echipa nu mi-a placut, a avut mai putina determinare si implicare in fata unui oponent ezitant.

Spania lasa impresia unei aparari slabe, Rodri nu a aratat o forma buna. Un gol marcat in doua partide nu e o realizare grozava, dar si Franta si Anglia au probleme, desi au atacanti buni", a spus Jorge Valdano, potrivit mundodeportivo.com.