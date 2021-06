"Glumesti, nu?!" Reactia lui Luis Enrique cand a fost intrebat daca se gandeste sa isi dea demisia in cazul in care Spania nu se califica in optimi la Euro

Spania tremura pentru calificarea in optimile Euro, dar selectionerul nu este ingrijorat.

Ibericii au meci decisiv cu Slovacia in ultima faza a grupelor si sunt obligati sa castige pentru a prinde un loc in optimi. Spania nu a castigat niciun meci de la Euro, insa Luis Enrique ramane la fel de transant in declaratiile sale.

Intrebat la conferinta de presa daca ia in calcul sa isi dea demisia in cazul in care nationala nu se califica in optimi, selectionerul a oferit un raspuns transant: "Glumesti, nu?! Ma gandesc sa imi prelungesc contractul!", citeaza Mundo Deportivo.

Vorbind despre primul 11 pe care il va trimite in teren, Luis Enrique nu a mai devoalat planurile sale, spre deosebire de meciul precedent, cand a dezvaluit ca va incepe cu Morata si inca 10 fotbalisti.

"Oricare jucator dintre cei 24 care iese pe teren este capabil sa obtina victoria. Schimbari? Se poate sa existe, se poate sa nu. In cele doua meciuri pe care le-am jucat pana acum am fost superiori rivalilor. Ne-a lipsit golul, iar asta e cel mai important lucru", a spus selectionerul.