"Esti genial. Si tu meriti felicitari!" Ministrul Eduard Novak a felicitat Ungaria pentru parcursul "fabulos" de la Euro! Reactiile romanilor nu au intarziat

Eduard Novak, ministrul Tineretului si Sportului, a starnit controverse pe retelele de socializare, dupa ce a felicitat-o pe Ungaria pentru evolutiile de la Euro 2020.

Ministrul le-a cerut conducatorilor Federatiei Romane de Fotbal sa gaseasca solutiile pentru rezolvarea problemelor din fotbalul romanesc.

"As dori sa felicit echipa nationala a Ungariei pentru parcursul fabulos de la EURO 2020. Ma bucur pentru ei si pentru ca demonstreaza faptul ca se poate intra in liga mare a fotbalului daca exista organizare in acest sens. Imi doresc ca si FRF sa analizeze foarte serios situatia fotbalului romanesc, sa identifice problemele si sa gaseasca solutiile de a le rezolva. Consider ca locul nostru ar trebui sa fie stabil in finalele competitiilor mari", a scris ministrul Novak pe Facebook.

Echipa nationala de fotbal a Ungariei a obtinut doua rezultate de egalitate in "grupa mortii" cum a fost denumita Grupa F a EURO 2020, din care au mai facut parte Germania, Franta si Portugalia.

Dupa 1-1 impotriva campioanei mondiale en titre, Franta, echipa pregatita de tehnicianul italian Marco Rossi a remizat miercuri, cu Germania, scor 2-2, intr-un meci dramatic in care a condus de doua ori, la 1-0 si 2-1. Cu doar doua puncte in clasamentul Grupei F, Ungaria paraseste insa competitia din faza grupelor. In celalalt meci al sau, Ungaria a fost invinsa de Portugalia, campioana europeana en titre, cu 3-0, insa golurile au fost marcate dupa minutul 84.