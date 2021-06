Controversa banderolei LGBT continua: "Suntem pregatiti sa iesim de pe teren in Ungaria!" Cum a aparut Neuer la conferinta de presa

Razboiul din fotbal continua. Dupa ce UEFA le-a interzis germanilor sa ilumineze Allianz Arena in culorile simbol pentru comunitatea LGBT, intreg fotbalul german s-a raliat intr-un protest impotriva deciziei forului european. Varf de lance a fost chiar capitanul Manuel Neuer, care a si fost investigat de UEFA pentru ca a purtat banderola LGBT.

Germanul a purtat in continuare simbolul, ba chiar la conferinta de presa de dupa a meci a facut-o intr-un mod foarte evident.

neuer repeatedly touching his face to show off the band makes me laugh so much pic.twitter.com/xEmneEjkYt