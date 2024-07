Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a afirmat că echipa sa a dat dovadă de "caracter" şi "rezistenţă" la meciul cu Elveţia, disputat sâmbătă, la finalul căruia a obţinut calificarea în semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, la loviturile de departajare.

"Echipa noastră a fost supusă unei presiuni enorme încă de la început.

Dar suntem în semifinale pentru a treia oară în patru competiţii. Este o mare realizare, chiar dacă nu vrem să ne oprim aici", a declarat Southgate după partida de la Dusseldorf, citat de Agerpres.

"Nimic nu e uşor. Jucătorii au dat dovadă de un caracter şi o rezistenţă incredibile. Acestea nu sunt meciuri normale, sunt evenimente naţionale cu multă presiune, cu jucători foarte tineri în mijlocul a toate acestea", a adăugat el.

Schimbarea sistemului de joc, mutarea câștigătoare a lui Gareth Southgate

Southgate consideră că vicecampioana europeană "a jucat bine" într-un sistem nou cu trei fundaşi la acest EURO (Walker - Stones - Konsa în sfertul cu Elveția).

"Am schimbat sistemul pentru a presa mai sus. Cred că băieţii au făcut-o bine", a spus selecţionerul englez, care a regretat însă că această opţiune tactică a ajuns în presă "cu trei zile înainte de meci", ceea ce a însemnat pierderea "oricărui element de surpriză" faţă de adversar.

Referindu-se la criticile care i-au fost adresate pentru calitatea jocului naţionalei Three Lions la debutul acestui turneu, Southgate a spus: ''Mi-am dorit să ne recâştigăm credibilitatea pe scena mondială, aşa că nu pot nega că atunci când este la fel de personal precum a fost în ultimele săptămâni, la nivel uman, este destul de dificil. Însă luptăm, nu ne vom opri din luptă".

"Nu am fost niciodată în finala unui turneu în afara Angliei şi nu am câştigat niciodată un Campionat European: acestea sunt două elemente de istorie pe care am dori să le realizăm", a conchis Gareth Southgate.

VIDEO Anglia o elimină pe Elveția la loviturile de departajare și merge mai departe

Selecţionata Angliei s-a impus cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri) în faţa Elveţiei, urmând să înfrunte în semifinale echipa Olandei, care a dispus cu 2-1 de Turcia, în celălalt meci disputat sâmbătă la EURO 2024.