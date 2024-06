Pe lista finală de 26 de jucători anunțată de Julian Nagelsmann au lipsit multe nume grele, precum Emre Can, Mats Hummels, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Niklas Sule și Leon Goretzka, Timo Werner și Serge Gnabry, majoritatea dintre ei accidentați.

Aleksandar Pavlovic, mijlocașul defensiv legitimat la Bayern Munchen, care l-a impresionat pe selecționerul Nagelsmann, a trebuit să fie înlocuit pe ultima sută de metri din cauza unor complicații medicale. Tânărul german în vârstă de 20 de ani ar suferi un caz de amigdalită, conform rapoartelor Bild, și experimentatul Emre Can l-ar înlocui.

Acest caz a fost confirmat și de arhicunoscutul jurnalist sportiv italian Fabrizio Romano.

"Aleksandar Pavlovic va rata EURO 2024 din cauza unui caz de amigdalită. Selecționerul Juli"an Nagelsmann l-a convocat pe Emre Can ca variantă de rezervă", a scris Romano pe contul său de Twitter / X.

