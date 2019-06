Tragere la sorti UEFA EURO 2020: cum aflam grupele de la turneul final

Tragerea la sorti pentru grupele de la EURO 2020 va avea loc la Bucuresti, pe 30 noiembrie 2019, cand 24 de echipe calificate vor fi impartite in sase grupe.

Tragerea la sorti pentru UEFA EURO 2020 are loc la RomaXPO in Bucuresti de la ora 19:00, sambata, 30 noiembrie 2019.



Puncte cheie:



- Cele 24 de echipe vor fi impartite in sase grupe de cate patru

- Capii de serie vor fi stabiliti in baza clasamentelor din calificari

- Echipele gazda calificate vor fi pre-imperecheate in aceleasi grupe

- O a doua tragere posibila in urma jocurilor din play-off in martie 2020, daca va fi necesar



Cum se va efectua tragerea

- La tragere vor fi implicate primele doua echipe clasate in cele 10 grupe de calificare (la finalul lunii noiembrie 2019) si eventual cele patru castigatoare din playoff (se va decide in martie 2020). Niciuna din cele 12 natiuni gazda nu se vor califica automat.

- Capii de serie vor fi stabiliti in baza urmatoarelor criterii

a) Locul final din grupa

b) Punctele

c) Diferenta de goluri

d) Golurile marcate

e) Golurile marcate in deplasare

f) Numarul victoriilor

g) Numarul victoriilor in deplasare

h) Punctajul disciplinar mai mic (se acorda 3 puncte pentru un cartonas rosu, inclusiv pentru al doilea galben; 1 punct pentru un singur cartonas galben intr-un meci)

i) Pozitia generala in clasamentul din Nations League (Vezi regulamentul Nations League)

- Tarile gazda care se califica vor fi plasate automat in urmatoarele grupe. daca ambele natiuni imperecheate se califica, o tragere la sorti va stabili care va fi gazda la intalnirea directa.

Grupa A: Italia (Stadio Olimpico, Roma), Azerbaijan (Stadionul Olimpic, Baku)

Grupa B: Rusia (Stadionul Sankt Petersburg), Danemarca (Stadionul Parken, Copenhaga)

Grupa C: Olanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam), Romania (National Arena, Bucuresti)

Grupa D: Anglia (Stadionul Wembley, Londra), Scotia (Hampden Park, Glasgow)

Grupa E: Spania (Estadio de San Mamés, Bilbao), Irlanda (Dublin Arena)

Grupa F: Germania (Fußball Arena München, Munchen), Ungaria (Stadionul Ferenc Puskás, Budapestaa)

- Daca una din tarile gazda sunt in play-off, o tragere aditionala pentru turneul final ar putea fi necesara in urma terminarii acelor meciuri

- Alte eventuale restrictii si aranjarile exacte ale tragerii la sorti vor fi confirmate inainte de tragere.



Programul turneului final

Turneul va fi deschis la Roma, de la ora 22:00, pe 12 iunie. Meciurile din faza grupelor, cu pana la patru meciuri pe zi, pana pe 24 iunie (ora de start va fi anuntata; ultimele meciuri din grupe se vor desfasura simultan). Primele doua echipe din fiecare grupa si cele mai bune patru echipe urmatoare vanaseaza in faza eliminatorie (ora de start a meciurilor din optimi urmeaza sa fie confirmate).



Faza grupelor

Vineri 12 Iunie

Grupa A meci (Roma), 22:00

Sambata 13 Iunie

Grupa A meci (Baku)

Grupa B meci (Copenhaga)

Grupa B meci (St Petersburg)

Duminica 14 Iunie

Grupa C meci (Amsterdam)

Grupa C meci (Bucuresti)

Grupa D meci (Londra)

Monday 15 Iunie

Grupa D meci (Glasgow)

Grupa E meci (Bilbao)

Grupa E meci (Dublin)

Marti 16 Iunie

Grupa F meci (Budapesta)

Grupa F meci (Munchen)

Miercuri 17 Iunie

Grupa A meci (Roma)

Grupa A meci (Baku)

Grupa B meci (St Petersburg)

Joi18 Iunie

Grupa B meci (Copenhaga)

Grupa C meci (Amsterdam)

Grupa C meci (Bucuresti)

Vineri 19 Iunie

Grupa D meci (Londra)

Grupa D meci (Glasgow)

Grupa E meci (Dublin)

Sambata 20 Iunie

Grupa E meci (Bilbao)

Grupa F meci (Budapesta)

Grupa F meci (Munchen)

Duminica 21 Iunie

Grupa A meci (Roma)

Grupa A meci (Baku)

Luni 22 Iunie

Grupa B meci (Copenhaga)

Grupa B meci (St Petersburg)

Grupa C meci (Amsterdam)

Grupa C meci (Bucuresti)

Marti 23 Iunie

Grupa D meci (Londra)

Grupa D meci (Glasgow)

Miercuri 24 Iunie

Grupa E meci (Bilbao)

Grupa E meci (Dublin)

Grupa F meci (Budapesta)

Grupa F meci (Munchen)

Optimi

Sambata 27 Iunie

1: 1A v 2C (Londra)

2: 2A v 2B (Amsterdam)

Duminica 28 Iunie

3: 1B v 3A/D/E/F (Bilbao)

4: C v 3D/E/F (Budapesta)

Luni 29 Iunie

5: 2D v 2E (Copenhaga)

6: 1F v 3A/B/C (Bucuresti)

Marti 30 Iunie

7: 1E v 3A/B/C/D (Glasgow)

8: 1D v 2F (Dublin)

Sferturi de finala

Vineri 3 Iulie

QF1: Castigator 5 v Castigator 6 (Sankt Petersburg) 19:00

QF2: Castigator 3 v Castigator 1 (Munchen) 22:00

Sambata 4 Iulie

QF3: Castigator 4 v Castigator 2 (Baku) 19:00

QF4: Castigator 7 v Castigator 8 (Roma) 22:00

Semifinale

Marti 7 Iulie

SF1: Castigator QF1 v Castigator QF2 (Londra) 22:00

Miercuri 8 Iulie

SF2: Castigator QF3 v Castigator QF4 (Londra) 22:00

Finala



Duminica 12 Iulie

Castigator SF1 v Castigator SF2 (Londra) 22:00