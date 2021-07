Corina Caragea, experienta de neuitat la Star of the Match by Heineken. Cum a trait meciul Elvetia - Romania, de pe Arena Nationala 

Cu ocazia evenimentului sportiv EURO 2020 care a avut loc si la Bucuresti, prin gazduirea celor 4 meciuri, HEINEKEN, partenerul oficial al campionatului de fotbal, a oferit ocazia sa invite pentru prima data persoane publice din Romania, care sa ia parte la ceremonia Star of The Match si sa se bucure de eveniment.

Star of The Match by Heineken este un eveniment care are loc la finalul fiecarui meci de la EURO 2020, atunci cand Heineken ofera trofeul Star of The Match celui mai bun jucator din meciul respectiv. Acesta este ales pe baza unor criterii UEFA, jucatorii fiind observati pentru modul in care joaca pe parcursul meciului.

Pe 28 iunie, Corina Caragea – prezentatoare a stirilor sportive de la PRO TV si reprezentanta a campaniei Heineken pentru EURO 2020, a participat la meciul EURO 2020 dintre FRANTA si ELVETIA de la Bucuresti si la ceremonia Star of the Match by Heineken. Aceasta a fost insotita de Razvan Rat - fostul capitan al echipei nationale de fotbal a Romaniei si Ambasador Star of the Match by Heineken in Romania. La invitatia Heineken, acestia au avut parte de o experienta unica, putand vedea si fotografia, respectiv filma indeaproape trofeul Star of the Match, inainte de a fi oferit celui mai bun jucator al acestui meci, dar si sa urmareasca de aproape ceremonia la care jucatorul nationalei Elvetiei, Xhaka, a primit acest trofeu.

Experienta a fost pe masura meciului disputat, una intensa, intr-o atmosfera deosebita creata de fanii romani din tribune, dar si de sustinatorii francezi si elvetieni veniti la Bucuresti.

Toate momentele frumoase de la meci si de la Star of the Match by Heineken au fost surprinse de Corina intr-un vlog postat pe pagina ei de Facebook.

sursa foto/video: Facebook/Instagram Corina Caragea