Soc in Cupa Romaniei! Echipa STELARA de la Petrolul, distrusa la Tunari

Petrolul a facut numeroase transferuri importante in aceasta vara, dar rezultatele nu confirma investitiile facute de sefi.

Dupa ce a luat bataie de la Metaloglobus in campionat (0-1), Petrolul a iesit ieri din Cupa inca din turul 3 dupa 1-2 cu Tunari.

Arnautu a deschis scorul in minutul 2 pentru echipa lui Leo Grozavu, care a mai ratat cateva ocazii importante pana la pauza. Lucrurile n-au mai stat la fel in partea a doua a jocului. Tunari a facut 1-1 in minutul 47 dupa golul lui Neculai, apoi a marcat golul decisiv din penalty in minutul 86 prin Barabas. Fostul stelist Batfoi a obtinut lovitura de la 11 metri dupa un duel cu Plamada.

Petrolul Isvoranu - Olaru, Ghinga (cpt.), Fl. Plămadă, Ţicu - Danci (Ant. Cruceru 55'), M. Chindriş (Ciocâlteu 80') - N. Popescu (Eug. Nica 86'), Cl. Herea, Şaim Tudor - Arnăutu

Rezerve neutilizate: Tordai - Neziri, Antoche, Mih. Ene

Antrenor: Leo Grozavu

Ieri, Petrolul a mai facut un transfer important. L-a adus pe Marinescu, ultima data la Dunarea Calarasi.