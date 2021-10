Reghecampf, tranșant după calificarea în sferturile Cupei României: „Nu am odihnit pe nimeni”

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României. Elevii lui Reghecampf s-au impus cu 4-0 pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, după un meci pe care l-au controlat de la un cap la altul.

Reghecampf a mărturisit că scopul oltenilor a fost acela de a-și asigura prezența în ultimele opt echipe ale competiției și de a se întoarce în Bănie cu toți jucătorii apți.

„Ăsta a fost obiectivul nostru, să ne câștigăm meciul, având în vedere condițiile în care am jucat. Este foarte frig.

Nu am odihnit pe nimeni, am încercat să introduc în teren jucătorii care erau cel mai bine pregătiți, având în vedere că avem meci cu CS Mioveni. Ne pregătim pentru fiecare partidă, iar mereu există un risc de accidentare. Am respectat competiția”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul meciului.

Astfel, în urma acestei victorii, Universitatea Craiova rămâne în cursa pentru apărarea trofeului pe care l-a cucerit ediția trecută. Oltenii se luptă și pentru titlul în Liga 1, unde după 13 etape se află pe locul doi, cu 25 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului CFR Cluj.