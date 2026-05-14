Astfel, oltenii și-au îndeplinit un prim obiectiv pe final de sezon, câștigarea Cupei României. Urmează ca echipa antrenată de portughezul Filipe Coelho să atace titlul, iar principala contracandidată este tot U Cluj.
FOTO Reacția lui Alex Mitriță după ce Universitatea Craiova a cucerit Cupa României
Universitatea Craiova s-a impus în fața lui U Cluj cu scorul de 0-0 (6-5 d.l.d.) în finala Cupei României.
”Finala” de campionat Universitatea Craiova - U Cluj se joacă pe ”Ion Oblemenco”, duminică seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
După triumful oltenilor din Cupa României, a reacționat și Alexandru Mitriță, fostul jucător al echipei din Bănie, ajuns în vara anului trecut în China, la Zhejiang FC. Mitriță are și el în palmares o Cupă a României câștigată alături de Universitatea Craiova în sezonul 2017-2018.
Mitriță a reacționat după câștigarea Cupei României de către Universitatea Craiova printr-un story publicat pe Instagram. Atacantul a postat un story în care anunța că echipa din Bănie a triumfat în Cupă.
