Marian Iancu: "Șumudică, total depășit!" / "E unul dintre cei care ne-au mințit"

"Sunt mult prea trist să vă pot spune ceva. Eu nu v-am mințit niciodată când am vorbit despre valoarea lotului. Voi m-ați înjurat. Acum suferiți ! Voi meritați! Noi nu! Dar ne ia valul dezamăgirii deși nu aveam așteptări. Toată ziua am încercat să le transmit că administrația clubului nu a pregătit jocul. Așa cum trebuie pregătit un asemenea joc. Sumudică, total depășit. Are, evident, limitele lui.



El este unul dintre cei care ne-au mințit. A ascuns adevărul despre valoarea lotului. A ridicat osanale lui Sucu și Angelescu, v-a vândut iluzii, iar voi l-ați crezut. Parțial și eu. Recunosc!

Dacă rămâne la club ne-a promis ca-l debutează pe Sucu junior! Fantastic. Un transfer este rezolvat. Restul sunt pe vine. Vorbim mâine! M-a luat capul și-mi vine să înjur urât rău de tot", a scris Marian Iancu, pe rețelele sociale.