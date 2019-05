FINALA CUPEI ROMANIEI | Alibec a parasit terenul in LACRIMI! A incercat sa faca MAGIE, dar s-a accidentat! Incredibil: ce a patit

Denis Alibec a parasit terenul cu 20 de minute inainte de finalul partidei cu Viitorul.

Denis a incercat sa intoarca o minge cu calcaiul, dar s-a lovit si n-a mai putut continua partida. Alibec a primit ingrijiri, dar n-a scapat de dureri si a trebuit inlocuit cu Balaure. Denis a parasit terenul in lacrimi.



Alibec a deschis scorul in finala de Cupa cu Viitorul, cu o executie superba, din lovitura libera, in minutul 41.

