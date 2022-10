Budescu, primul joc după aproape șapte luni! Ce a spus la finalul meciului Petrolul - Sepsi

Absent mai mult de șase luni din cauza unei accidentări, Constantin Budescu a vorbit după înfrângerea Petrolului, evidențiind care este starea sa actuală.

„Probleme au venit după ce am condus cu 1-0. Ne-au egalat foarte repede și au făcut și 2-1 și cam asta au fost. Noi am încercat să egalăm, dar au marcat golul trei pe final.

Am avut ocazii, se plimba mingea prin fața porții, dar din păcate noi nu am reușit să băgăm mingea în poartă. Ei au avut noroc, noi nu și s-a pierdut acest meci. Trebuie să ne gândim la meciul viitor din campionat.

Mă antrenez de câteva săptămâni cu echipa și azi am și intrat câteva minute. Totul este în regulă. Este un moment delicat, dar cu toții trebuie să ieșim din această situație și zic eu că o vom face. O perioadă grea, e bine că am trecut peste. Totul este ok acum.

Am avut și ceva ghinion. În trei meciuri am fost învinși în ultimul minut și nu am obținut niciun punct. Ghinionul ăsta văd că se ține scai de noi, sper că luni îl spargem și câștigăm.

Suntem prieteni foarte buni, a avut o discuție cu cei de la club și atâta tot. După care ați văzut și voi ce s-a întâmplat, nu cred că e nevoie să mă repet și eu. Gabi e un jucător bun, nu cred că o să se lase. Nu cred că poate sta pe acasă, d-aia s-a dus la antrenamente. Mi-aș fi dorit să joc cu el. La ce formă are, mai joacă 3-4 ani și poate-l mai prind pe la vreo echipă”, a spus Constantin Budescu după meci.

În următorul meci, Petrolul Ploiești se va întâlni pe Stadionul "Ilie Oană" luni, 24 octombrie, de la ora 18:15, cu FC Argeș în Superligă.