"Am fost naivi!" Reactia lui Corneliu Papura dupa eliminarea din Cupa! Ce spune antrenorul

Toate fazele sunt AICI.

Poli Iasi a invins-o pe Craiova cu 3-2 si s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei. Corneliu Papura a vorbit la finalul partidei. Antrenorul s-a declarat dezamagit de felul in care echipa lui s-a relaxat pe finalul meciului.

"Cred ca am facut o prima repriza destul de modesta, nu e normal sa incepem asa. La 2-0 am aratat forta, am revenit foarte bine in joc. Pe final am fost naivi. Repriza a doua am controlat-o in totalitate, dar ne-am relaxat si am fost taxati. Asa e in fotbal. Era bine daca am fi castigat fiecare meci, din campionat si cupa. In repriza a doua, adversarul nu a contat in atac. Nu avem o revansa de luat cu FCSB, trebuie doar sa castigam", a spus Papura la Digisport.

Tweet LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!