Va face INCONJURUL Planetei! E FAZA ANULUI in Romania! Doi jucatori au scapat SINGURI cu poarta goala. Ce se intampla in secunda urmatoare e FANTASTIC

Meci NEBUN la Cluj intre Universitatea si Astra!

Dupa 3-0 in minutul 8, Astra a revenit si a trimis meciul in prelungiri. Aici, autogolul lui Sepsi a facut diferenta.

Se putea termina chiar 5-3 daca Valentin Gheorghe nu voia neaparat sa fie el marcatorul golului. :)) Cu portarul Dur-Bozoanca plecat in atac pentru a forta disperat un gol egalizator, Clujul a fost salvat de Vali Gheorghe. :)

Fotbalistul n-a rezistat tentatiei si a sutat in minge, desi era in pozitie de offside, iar balonul trimis de Laurentiu Bus se ducea cuminte in poarta! :)