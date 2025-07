FK Sarajevo a deschis scorul în minutul 10 prin Kyeremeh, iar Guliashvili a dublat avantajul gazdelor în minutul 20. Romanchuk a redus din diferență în minutul 69.

Tudor Băluță: ”Mai sunt 90 de minute în care se poate întâmpla orice!”



Tudor Băluță a recunoscut că Universitatea Craiova nu a avut o prestație strălucită, însă este convins că, dacă oltenii vor juca în meciul din Bănie așa cum au făcut-o în cea de-a doua repriză, Universitatea Craiova se va califica în turul 3 preliminar Conference League.

Totuși, Băluță spune că în astfel de meciuri nu există o favorită clară, iar în cele 90 de minute rămase din această dublă se poate întâmpla orice.

”În prima repriză am suferit, nu știu să spun motivele. Trebuie să analizăm să vedem de ce nu ne-am ridicat la nivelul meciului în prima repriză. În a doua repriză am arătat mai bine, am dominat și am fost mai periculoși. Am avut și ocazia asta pe final. Per total, cred că au practicat un joc destul de direct, cu mingi lungi, shcimbări de direcție, care ne-au surprins puțin în prima repriză.

Ne așteaptă un meci în campionat, dar joia viitoare sunt sigur că va fi cu totul o altă partidă. Nu cred că e vorba ca cineva să fie favorit în meciurile europene. Am suferit ca atitudine în prima repriză, ei au jucat cu o mai mare dăruire.

E bine că am dat un răspuns bun în a doua repriză. Trebuie să luăm lucrurile pozitive și să mergem cu ele la următoarea partidă. Cred că au adus benzile destul de mult în interior. Așa și-au creat superioritate, astta am simțit și eu din teren. A doua parte am reglat-o. Vreau să plec de aici cu gânduri pozitive, mai sunt 90 de minute în care se poate întâmpla orice. Trebuie să jucăm 90 de minute la fel, trebuie să reglăm lucrul ăsta și să fim constanți timp de 90 de minute”, a spus Tudor Băluță la finalul jocului.