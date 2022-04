Răzvan Lucescu, supărat după eliminarea din Conference League: "Meritam să ne calificăm. Părăsim Europa cu capul sus"

După eșecul cu 1-2 de pe Stade Velodrome, PAOK a sperat că va da lovitura pe Toumba, unde fanii greci au făcut o atmosferă extraordinară. În ciuda faptului că a controlat partida, echipa lui Răzvan Lucescu s-a văzut învinsă, scor 0-1, după un gol marcat de Dimitri Payet, singurul al francezilor expediat pe spațiul porții.

Răzvan Lucescu, supărat după eliminarea din Conference League

La finalul partidei, Răzvan Lucescu s-a arătat nemulțumit de lipsa de eficiență a jucătorilor săi și a spus că echipa sa ar fi meritat să se califice în semifinalele Conference League.

"Am reușit să formăm o echipă cu o mentalitate bună. Experiența din acest sezon ne va ajuta foarte mult în anii următori. Așa cum am spus ieri, un mic detaliu poate schimba lucrurile. Am învățat să citim meciurile mai bine și să reacționăm corespunzător. Nu îmi place să vorbesc despre bugete, dar Marseille cu siguranță este cu mult peste noi.

Marseille a avut mai puține faze periculoase decât noi. Noi am avut multe șanse de a înscrie, dar nu am reușit. Meritam să ne calificăm, dar rămânem acasă. Părăsim Europa cu capul sus.

Singura mea nemulțumire este că nu am marcat. Înainte să vin aici, am revăzut fazele. Mandanda a fost și el într-o zi foarte bună. Nu știu dacă Marseille a mai avut un adversar care să aibă atât de multe ocazii", a spus Răzvan Lucescu, citat de Gazzetta.gr.

"Acum sunt suporterul lui Marseille, îmi doresc să câștige ei trofeul", a mai spus antrenorul lui PAOK, citat de L'Equipe.

În semifinalele Conference League, Marseille o va întâlni pe Feyenoord, în timp ce în celălalt penultim act se vor duel Leicester și AS Roma.