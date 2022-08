Cristi Balaj a trăit la cote maxime playoff-ul Conference League: „Am luat sedative!” Cum s-a descătușat la golul lui Cvek

CFR Cluj s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în grupele UEFA Conference League. După un 0-0 pe terenul lui Maribor, elevii lui Dan Petrescu (54 ani) au câștigat returul din Gruia, 1-0, Lovro Cvek (27 ani) izbutind să înscrie un gol splendid din foarfecă.

Cristi Balaj (51 ani) a afirmat că a trăit la cote maxime playoff-ul UEFA Conference League. Președintele CFR-ului a mărturisit că a apelat la sedative în timpul jocului și că doar golul din ultimul minut regulamentar l-a descătușat.

„Am luat sedative. M-a rugat mama şi m-a pus să-i promit, iar în momentul în care promitem ceva în Ardeal facem tot ce depinde de noi să ne ţinem de cuvânt, să-mi cumpăr sedative naturale şi mi-am luat şi le-am folosit. Nu sunt vesel că le-am luat, sunt vesel că am câştigat. La gol am sărit în braţele domnului ministru Novak.

Norocul acesta se întoarce în momentul în care eşti curat, în momentul în care încerci să nu păcăleşti, în momentul în care faci tot ce depinde de tine să asiguri condiţii, iar la un moment dat vin rezultate”, a declarat Balaj pentru Orange Sport.

Balaj: „De acum vom începe să avem încasări!”

Calificarea în grupele Conference League îl încântă pe oficialul clujenilor și din punct de vedere financiar. Balaj a precizat că CFR-ul se va bucura în continuare de sprijinul lui Neluțu Varga, omul care a finanțat în ultimii ani clubul.

„Suntem în grupele Conference League şi de acum vom începe să avem încasări.

Marea majoritate a datoriilor sunt către finanţator şi el nu vrea să le scoată. A spus că în continuare susţine clubul, indiferent dacă va intra sau nu în grupe.

Jucătorii au luptat exemplar. O singură ocazie au avut cei de la Maribor.

Recunosc că nu m-am aşteptat să înscriem în ultimul minut sau în ultimele minute pentru că de obicei primeam gol în acea perioadă a meciului.

Am fost în vestiar cu domnul ministru, am felicitat jucătorii. Cu Dan Petrescu nu am vorbit. A fost un Dan Petrescu tensionat. Miza importantă a partidei l-a copleşit şi probabil uneori nu a avut cele mai reuşite exprimări”, a precizat Balaj.