Ardelenii au avut câteva ocazii mari la poarta adversă, însă elevii lui Dan Petrescu nu au putut fructifica niciun șut în confruntarea din Gruia. În consecință, CFR a fost eliminată din calificarea în optimile Conference League.

CFR Cluj - Lazio 0-0 | „Era o minune dacă îi eliminam” Cum a comentat Ciprian Deac returul din Gruia

După meci, Ciprian Deac a evidențiat faptul că echipa a încercat să scoată ce e mai bun din ea. De asemenea, fotbalistul CFR-ului a precizat că meciul din tur a fost decisiv eliminării ardelenilor.

„În seara aceasta am încercat să dăm tot. Știam că nu mai avem nimic de pierdut. Știam că presiunea era pe ei. Dacă ne eliminau, era ceva normal. Dacă îi eliminam, era o minune. Chiar vorbeam între noi că nu avem nimic de pierdut și să dăm totul pe teren.

Cu toate că am întâlnit Lazio, am crezut în șansele noastre. Într-adevăr, în tur nu am făcut un meci reușit. Am fost temători și am avut prea mult respect față de ei. Dacă făceam un 0-0 acolo, altul era meciul de azi.

Atitudinea eu cred că a fost foarte bună și v-am spus. Nu aveam nimic de pierdut. Presiunea era, practic, pe ei. Eu cred că am avut vreo trei-patru ocazii bune în prima repriză în care puteam să înscriem. Simțeam că putem învinge, păcat că dacă înscriam în prima repriză, era un meci foarte interesant.

Eu cred că pentru încrederea noastră în viitor, pentru că începe un nou campionat peste patru etape, în play-off, acolo trebuie să dăm totul și să nu greșim. Cred că va fi un campionat foarte strâns, iar noi știm să jucăm meciurile cu presiune. Acolo vom arăta adevărata noastră față.

Eu cred că primul pas ar fi să luăm campionatul și să încercăm din nou să facem o performanță frumoasă. Să treci de grupele Conference League e o performanță, ținând cont de ce se întâmplă în România și de nivel. Deocamdată, atât se poate.

(n.r. cu cine ai făcut schimb?) Cu Luis Alberto. Eu nu sunt un colecționar, îmi place să păstrez amintirile aici (n.r. și arată cu degetul spre cap)”, a spus Ciprian Deac la microfonul Pro TV după meci.

CFR Cluj - Lazio 0-0 (0-1)

Ardelenii nu au reușit să se impună în fața oaspeților în Gruia, chiar dacă CFR a avut câteva ocazii foarte bune la poarta lui Luis Maximiano. În consecință, trupa dirijată de Dan Petrescu a fost eliminată din Conference League.

Echipele de start!

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Kolinger, Burcă, Camora - Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi - Malele, Janga

Lazio: Luis Maximiano - Lazzari, Mario Gila, Casale, Hysaj - Luis Alberto, Vecino, Basic - Romero, Immobile, Felipe Anderson

Faze importante: