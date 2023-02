Ardelenii au jucat meciul cu numărul 100 din competițiile europene. Chiar dacă per total CFR Cluj a arătat bine și s-a bătut ca o echipă mare în fața celor de la Lazio, calificarea a fost de partea italienilor.

Andrei Burcă nu a stat pe gânduri. Ce a spus după eliminarea CFR-ului din Conference League

Andrei Burcă, stoperul lui Dan Petrescu, a vorbit în urma meciului și a evidențiat faptul că ocaziile mai mari au fost de partea grupării din Gruia. De asemenea, fundașul a precizat că CFR ar fi trebuit să fie mai curajoasă în tur.

„Nu știu ce să zic, poate, pentru că trebuia să fim mai curajoși în tur. Le-am oferit prea mult respect. Consider că azi am făcut o partidă bună, am avut ocaziile mai mari. Nu am reușit să le fructificăm.

Ne este ciudă, pentru că simțeam că putem mai mult, dar în același timp țin să felicit băieții. Am făcut o dublă excelentă. Ei se bat la Champions League în Italia. Cred că am ieșit cu capul sus din Europa la fel ca acum patru ani cu Sevilla.

Ne este ciudă pentru acea nesincronizare la faza fixă. În rest, nu știu dacă au avut ocazii prea mari nici pe Olimpico. Consideram că putem întoarce 1-0. Chiar și în 10 oameni am alergat toți, ne-am dăruit pe teren. Nu a fost seara noastră.

Acum suntem focusați doar pe campionat. Trebuie să fim conștienți că nu a fost o perioadă tocmai bună acolo, pentru că am avut câteva înfrângeri la rând. Dar cu această determinare, ne revenim și trebuie să luăm campionatul”, a spus Andrei Burcă la microfonul Pro TV.

CFR Cluj - Lazio 0-0 (0-1)

Ardelenii nu au reușit să se impună în fața oaspeților în Gruia, chiar dacă CFR a avut câteva ocazii foarte bune la poarta lui Luis Maximiano. În consecință, trupa dirijată de Dan Petrescu a fost eliminată din Conference League.

Echipele de start!

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Kolinger, Burcă, Camora - Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi - Malele, Janga

Lazio: Luis Maximiano - Lazzari, Mario Gila, Casale, Hysaj - Luis Alberto, Vecino, Basic - Romero, Immobile, Felipe Anderson

Faze importante: