Nerăbdători să afle deznodământul partidei, în urmă cu câteva zile, turcii au apelat la inteligența artificială pentru a se mai liniști înaintea jocului.

Turcii au aflat scorul final și marcatorii din barajul Turcia - România

În ziua meciului, jurnaliștii turci au repetat experimentul, iar de această dată, inteligența artificială a dat și numele marcatorilor din meciul de baraj.

Conform Haber7, inteligența artificială Gemini a prezis o victorie cu 2-0 în favoarea Turciei, în timp ce ChatGPT anticipează o victorie cu 2-1 pentru naționala lui Montella.

A.I.-ul a remarcat forma naționalei Turciei, dar și avantajul terenului propriu, însă nu a trecut cu vederea nici contraatacurile națioanalei României.

Întrebat cine va marca cele trei goluri, ChatGPT a răspuns că pentru turci vor marca starurile echipei, Kenan Yildiz și Hakan Calhanoglu, în timp ce pentru România va marca Dennis Man.