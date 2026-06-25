Fostul mare mijlocaş german Bastian Schweinsteiger a stârnit o polemică în ţara sa după comentariile sale despre fotbalul african, pe care le-a făcut cu ocazia Cupei Mondiale 2026, scrie ziarul belgian Le Soir.

Fostul mijlocaş al lui Bayern Munchen, câştigător al Cupei Mondiale cu naţionala Germaniei în 2014, a făcut remarci nepotrivite în calitate de consultant al postului public de televiziune german ARD.

Bastian Schweinsteiger și ”sălbaticii”

Înaintea meciului de sâmbătă dintre Germania şi Cote d'Ivoire, câştigat în cele din urmă de oamenii lui Julian Nagelsmann (2-1), Bastian Schweinsteiger a descris stilul de joc al ivorienilor drept "fotbal african", "uneori neortodox, puţin sălbatic, nu atât de tactic".

Mai ales cuvântul "sălbatic" a provocat o reacţie în Germania, datorită conotaţiei sale rasiste şi colonialiste.

Până acum, fostul jucător nu şi-a cerut scuze public, notează Agerpres. De altfel, el a comentat pentru ARD cu ocazia meciului Anglia - Ghana de marţi seară (0-0).