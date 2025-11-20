Dacă va trece de turci, naționala o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo.

Mihai Stoica: ”Au mulți jucători care joacă la nivel mare, iar în atmosfera aia cred că sunt mai buni decât de obicei!”

Mihai Stoica spune că pe tricolori îi așteaptă un meci de foc cu Turcia, însă avertizează că nu va fi ușor nici în finala barajului, cu Kosovo sau Slovacia, în cazul în care România se va califica.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că atmosfera din Istanbul va fi una incendiară la ora meciului și spune că echipa națională va avea parte de o surpriză.

”Eu mi-aș fi dorit ca măcar una dintre ale mele să meargă mai departe, doar că mergem în finala barajului, care nici aia nu e foarte simplă. Kosovo, Slovacia sunt echipe bune și nu știi în ce zi îi găsești.

Eu i-am văzut de multe ori jucând pe turci. Am urmărit naționala asta și pentru că Hakan (n.r. Calhanoglu) este un jucător exponential la Inter, e și prieten cu Elias Charalambous. De fapt, Elias l-a crescut la Karlsruhe, el era spre final de carieră, iar Hakan era foarte mic. Când am luat campionatul, Hakan se bucura cu noi.

Și pentru cei doi jucători născuți în 2005, care mi se par printre cei mai buni din lume la ora actuală, Kenan Yildiz și Arda Guler. Au mulți jucători care joacă la nivel mare, iar în atmosfera aia cred că sunt mai buni decât de obicei, pentru că ce va fi acolo… Aia va fi atmosferă, nu ce a fost cu Bosnia, la Zenica. Eu am fost acolo, vibra aerul, ce am văzut acolo e inimaginabil”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

