Cristiano Ronaldo s-a ținut de cuvânt! Ce a făcut imediat după meciul cu Ungaria

Condusă din minutul 8, după golul lui Attila Szalai, Portugalia a revenit până la pauză grație lui Cristiano Ronaldo, care a reușit o dublă și a ajuns la 948 de reușite în carieră. Ungaria a smuls o remiză în prelungirile reprizei secunde, prin Dominik Szoboszlai, care a înscris pentru 2-2.

Cristiano Ronaldo și-a respectat promisiunea față de Dominik Szoboszlai după Portugalia - Ungaria 2-2



Portugalia este lider în grupa F, cu 10 puncte, 5 peste a doua clasată Ungaria, iar lusitanii așteaptă calificarea matematică la CM 2026 după partidele din noiembrie. În schimb, maghiarii vor lupta pentru menținerea pe poziția secundă și participarea la baraj.



La meciul tur dintre Ungaria și Portugalia, disputat în septembrie, scor 2-3, Dominik Szoboszlai a mers să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, însă nu a primit ceea ce aștepta. Portughezul îi transmitea atunci politicos că nu mai are niciunul disponibil, dar că se va revanșa la următorul duel direct.



Ronaldo s-a ținut de cuvânt după duelul de marți seară. "Da, am făcut schimb de tricouri", a spus Dominik Szoboszlai, după duelul de la Lisabona, potrivit Nemzeti Sport.



"A funcționat ceea ce am planificat - să avem o defensivă compactă și să nu renunțăm indiferent ceea ce se întâmplă. Mă bucur foarte mult că am marcat după multă vreme. Din nefericire, l-am lăsat pe Cristiano Ronaldo singur de două ori, iar el a marcat. Totuși, sunt fericit că am revenit, iar ceea ce am pierdut în septembrie am reușit să recăpătăm acum", a mai spus Szoboszlai.

