Cristiano Ronaldo s-a ținut de cuvânt! Ce a făcut imediat după meciul cu Ungaria CM 2026
Portugalia a amânat sărbătoarea calificării la Cupa Mondială din 2026 după ce a obținut doar o remiză contra Ungariei, la Lisabona, scor 2-2.

Cristiano RonaldoDominik SzoboszlaiUngariaPortugalia
Condusă din minutul 8, după golul lui Attila Szalai, Portugalia a revenit până la pauză grație lui Cristiano Ronaldo, care a reușit o dublă și a ajuns la 948 de reușite în carieră. Ungaria a smuls o remiză în prelungirile reprizei secunde, prin Dominik Szoboszlai, care a înscris pentru 2-2.

Cristiano Ronaldo și-a respectat promisiunea față de Dominik Szoboszlai după Portugalia - Ungaria 2-2

Portugalia este lider în grupa F, cu 10 puncte, 5 peste a doua clasată Ungaria, iar lusitanii așteaptă calificarea matematică la CM 2026 după partidele din noiembrie. În schimb, maghiarii vor lupta pentru menținerea pe poziția secundă și participarea la baraj.

La meciul tur dintre Ungaria și Portugalia, disputat în septembrie, scor 2-3, Dominik Szoboszlai a mers să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, însă nu a primit ceea ce aștepta. Portughezul îi transmitea atunci politicos că nu mai are niciunul disponibil, dar că se va revanșa la următorul duel direct.

Ronaldo s-a ținut de cuvânt după duelul de marți seară. "Da, am făcut schimb de tricouri", a spus Dominik Szoboszlai, după duelul de la Lisabona, potrivit Nemzeti Sport.

"A funcționat ceea ce am planificat - să avem o defensivă compactă și să nu renunțăm indiferent ceea ce se întâmplă. Mă bucur foarte mult că am marcat după multă vreme. Din nefericire, l-am lăsat pe Cristiano Ronaldo singur de două ori, iar el a marcat. Totuși, sunt fericit că am revenit, iar ceea ce am pierdut în septembrie am reușit să recăpătăm acum", a mai spus Szoboszlai.

Clasamentul din grupa F pentru preliminariile CM 2026

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
Moldova a obținut primul punct din preliminarii și depinde de România pentru locul în barajul CM 2026!
Al treilea jucător din Superligă calificat la CM 2026 vine de la Rapid!
Coșmarul României, OUT! A fost demis de la conducerea naționalei
Olăroiu, nervos după ce a ratat calificarea directă la Mondial: "Când faci asemenea greșeli, e greu" Ce urmează pentru EAU
Prima echipă din Europa calificată la Campionatul Mondial din 2026!
Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!



Al treilea jucător din Superligă calificat la CM 2026 vine de la Rapid!
Olăroiu, nervos după ce a ratat calificarea directă la Mondial: "Când faci asemenea greșeli, e greu" Ce urmează pentru EAU
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Coșmarul României, OUT! A fost demis de la conducerea naționalei
Prima echipă din Europa calificată la Campionatul Mondial din 2026!
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Starul Ungariei s-a accidentat! Anunțul făcut de selecționerul Marco Rossi
Ungaria la EURO 2024: Totul despre echipa maghiarilor, lot, recorduri și performanțe istorice
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

