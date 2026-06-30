Ironia Mondialului Americii: eroii Canadei jubilează de 4 iulie, în Texas

Cu doar trei participări în istoria Campionatelor Mondiale de Fotbal, echipa națională a Canadei se pregătește pentru optimea de finală cu Maroc, programată în data de 4 iulie, la Houston, Texas.

4 iulie, o zi specială pentru Canada, la Cupa Mondială

Ironia sorții face ca, în Mondialul nord-american, Canada, și nu SUA să urmeze să joace de Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii; în plus, canadienii își vor juca șansa chiar în Texas, bifând al doilea meci la rând pe care îl vor disputa pe teritoriul Americii, și nu în propria țară.

După ce au jucat în faza grupelor în Toronto și Vancouver, canadienii au învins Africa de Sud la Inglewood, California, în primul meci eliminatoriu jucat vreodată în Cupa Mondială.

Împotriva Marocului, canadienii nu vor mai începe confruntare din postura de favoriți, dar speră să beneficieze de susținerea vecinilor care vor umple Stadionul NRG din Houston.

