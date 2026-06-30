Ironia Mondialului Americii: eroii Canadei jubilează de 4 iulie, în Texas

Cu doar trei participări în istoria Campionatelor Mondiale de Fotbal, echipa națională a Canadei se pregătește pentru optimea de finală cu Maroc, programată în data de 4 iulie, la Houston, Texas.
4 iulie, o zi specială pentru Canada, la Cupa Mondială
Ironia sorții face ca, în Mondialul nord-american, Canada, și nu SUA să urmeze să joace de Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii; în plus, canadienii își vor juca șansa chiar în Texas, bifând al doilea meci la rând pe care îl vor disputa pe teritoriul Americii, și nu în propria țară.
După ce au jucat în faza grupelor în Toronto și Vancouver, canadienii au învins Africa de Sud la Inglewood, California, în primul meci eliminatoriu jucat vreodată în Cupa Mondială.
Împotriva Marocului, canadienii nu vor mai începe confruntare din postura de favoriți, dar speră să beneficieze de susținerea vecinilor care vor umple Stadionul NRG din Houston.
Canada a reușit primul punct la Cupa Mondială la această ediție
Chiar dacă va reuși marea surpriză și va trece de Maroc, Canada nu va juca nici în faza sferturilor de finală în propria țară.
Canadienii ar putea întâlni Franța / Suedia / Paraguay la Foxborough, Boston, Massachusetts.
Canada - Maroc, prima optime de finală stabilită la Mondial
Canada a jucat pentru prima dată la Cupa Mondială în 1986, când a pierdut la zero fiecare din cele trei meciuri jucate contra Franței (1-0), Ungariei (2-0), respectiv Uniunii Sovietice (2-0).
Nici participarea la Cupa Mondială din 2022 nu le-a adus primul punct din istorie, canadienii înscriind două goluri, dar sfârșind învinși de Belgia (1-0), Croația (4-1) și Maroc (2-1).
Abia ediția din acest an a adus primele puncte în contul Canadei, la Cupa Mondială. Egalul cu Bosnia și Herțegovina (1-1), urmat de victoria entuziasmantă în fața Qatarului (6-0) a condus la calificarea în premieră a Canadei în fazele eliminatorii.