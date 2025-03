Austria și România vor fi față în față, la Viena, pe data de 7 iunie, această partidă urmând să marcheze debutul austriecilor în preliminariile Mondialului din 2026.

În această lună, când toate celelalte echipe din grupa H a preliminariilor au jucat, Austria a fost sărită din schemă, deoarece a fost implicată în barajul din Liga Națiunilor cu Serbia. Pe care a terminat-o, în genunchi, după cum sport.ro a arătat aici.

Rămânerea în Liga B, pentru ediția 2026-2027, a scos în evidență și mai mult tensiunile care există între șefii federației și selecționerul Ralf Rangnick (foto, 66 de ani). Potrivit gsp.ro, care a citat presa germană, zilele lui Rangnick pe banca naționalei Austriei sunt numărate. Pe scurt, acesta are două oferte, de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund, și, în plus, nici nu prea mai are susținerea federației.

„Rangnick e un tip foarte dificil. Încerc să mențin contactul, dar el face întotdeauna pași imprevizibili“, a declarat șeful forului fotbalistic de la Viena, Wolfgang Bartosch. Completarea, la fel de dură, a venit din partea adjunctului său, Johann Gartner.

„Dacă e să facem un bilanț, nu pot spune că suntem mai departe cu Rangnick decât am fost sub comanda lui Franco Foda. Stilul lui de joc e previzibil. Îmi lipsesc golurile și rezultatele. Aștept idei noi de la managerul echipei. Succesul sportiv a ascuns multe lucruri. Dar starea de spirit s-a schimbat“, a declarat Johann Gartner.

Cu Ralf Rangnick pe bancă, naționala Austriei a înregistrat 18 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri în 34 de partide.