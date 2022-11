MM Stoica, managerul general al FCSB, a dezăluit că a fost la un moment dat în vizită în zona Golfului și spune că nu a fost deloc impresionat de ce a văzut.

Aflat într-o vizită în Emiratele Arabe Unite, MM Stoica a dezvăluit că a fost impresionat de un singur lucru: modul în care se construiește în zona golfului, cu ajutorul muncitorilor din Pakistan sau Nepal.

„Eu am fost o singură dată în... în Qatar nu am fost, dar am fost o dată în Emiratele Unite, o singură dată. Am stat în Dubai o singură dată, nu o să calc în viaţa mea pe acolo, doar dacă sunt obligat să ajung acolo prin ştiu eu... nu ştiu cum aş putea să fiu obligat.

(n.r. - dacă club vine şi zice că are o ofertă) Mai degrabă m-aş aştepta la vreo televiziune de acolo să spună <<am auzit că... deşi eşti puţin cam turbulent>>.

Nu mi-a plăcut deloc, dar ce am văzut şi singura chestie remarcabilă cu care am venit în cap e că de la geamul etajului 13 sau 14, la care stăteam, vedeam cum se ridică o construcţie, cu muncitori, într-adevăr, din Pakistan sau Nepal.

Vedeam cum se ridică, două-trei etaje pe zi, era ceva ieşit din comun, aia chiar era o atracţie. Că or fi condiţiile proaste, oamenii se duc acolo, ce să faci?”, a spus MM Stoica, potrivit Orangesport.

200 de miliarde de dolari a cheltuit Qatarul, în ultimii zece ani, pentru a putea organiza Campionatul Mondial.

Potrivit informațiilor apărute în presă, 6.000 de muncitori au murit la construcția stadioanelor care vor găzdui Mondialul din Qatar.