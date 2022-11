Declarația zilei vine de la carismaticul Marius Șumudică. Șumi, cămilele și "Saudia"

Marius Șumudică (51 de ani) antrenează în Arabia Saudită, la Al Raed. Tip carismatic, cu un discurs imprevizibil, construite de multe ori pe argumente solide, fostul atacant de la Sportul Studențesc, Rapid și Maritimo Funchal a vorbit despre marea supriză de la Cupa Mondială, Argentina - Arabia Saudită 1-2.

Declarația zilei îi aparține lui Șumudică

"Ieri m-am întâlnit cu Rudi Garcia (n.r. antrenor la Nassr), care a fost pe unde a fost... Despre ce vorbim? Nu vin aici ca să se lase, ci să-i ajute pe cei locali.

Dar saudiții au valoare, mare, mare. Sunt departe, sunt agresivi, primii la minge, jos pălăria pentru ei! Cu ce comparăm? Noi putem bate Argentina vreodată? Să vă zică Lupescu ce înseamnă federația saudită (n.r. fostul director tehnic al federaţiei saudite).

Hai să fim serioși! Sunt foarte bine puși la punct, sunt ajutați, cluburile primesc lunar un milion de euro pentru a-și plăti salariile. Baze de pregătire... Asta înseamnă acum Arabia Saudită. Și mai sunt unii care zic 'aaaa, Șumudică s-a dus să antreneze pe la cămile'.

Nu, mă, nu am venit după bani, mă, la cămile, pentru că am destui. Am venit să fac performanță. Și-ar dori mulți antrenori să vină în Saudia!", a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.

Argentina - Arabia Saudită 1-2 (1-0)

Arabia Saudită a reuşit una dintre cele mai mari surprize din istoria competiţiei, punând capăt unei serii a sud-americanilor de 36 de meciuri consecutive fără înfrângere. Argentina mai avea nevoie de un meci fără eşec pentru a egala recordul deţinut de Italia (37).