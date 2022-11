În urma acestei partide, sud-americanii au bifat și un record impresionat. Au câștigat primele două meciuri de la Cupa Mondială fără să primească niciun șut pe spațiul propriei porți, potrivit OptaJose.

Performanța a mai fost reușită de Franța în 1998, an în care ”Cocoșul galic” a reușit să câștige prima Cupă Mondială din istorie și nu a mai fost reușită de nicio altă echipă din 1966, conform sursei citate.

0 - #Brazil ???????? have become in just the second nation to not face a single shot on target in their first two #WorldCup games in a single edition after France in 1998 (2 games) since 1966. Unbreakable. pic.twitter.com/wPpJWlmedh