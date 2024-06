Unde va antrena Roberto De Zerbi: ”Contract până în 2027”

Roberto De Zerbi a fost principal la echipa din Premier League în perioada septembrie 2022 - iunie 2024, timp în care a bifat 89 de apariții la cârma lui Brighton, dar și o medie de 1.51 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ului de specialitate Transfermarkt.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, Olympique Marseille i-a oferit lui Roberto De Zerbi un contract valabil până în iunie 2027.

”Negocierile avansează”, susține italianul în postarea sa publicată pe pagina oficială de pe platforma Twitter/X.

