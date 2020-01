TRAGEDIE in fotbal! Un fotbalist s-a inecat in Australia! Ce s-a intamplat cu corpul sau este TERIFIANT

Eric Brighitti (21 ani), fotbalist din Perth, Australia, se afla in vacanta in vestul tarii. Tanarul jucator a fost la plaja pe 2 ianuarie si a alunecat de pe niste stanci. Prietenii acestuia i-au aruncat un colac de salvare, insa nu a fost suficient, deoarece curentii puternici i-au tras corpul in largul oceanului.

Corpul sau a fost gasit la aproape 600 de km departare de locul incidentului, in timpul cautarii unui alt om disparut, in varsta de 57 de ani. Un parinte alaturi de fetita lui au vazut rechinii atacand corpul si au crezut initial ca apartine omului disparut, insa politia a confirmat ca era al jucatorului de 21 de ani.

Brighitti era un jucator promitator de fotbal. El juca in campionatul universitar al colegiilor din SUA, pentru Colegiul Hasting din Nebraska.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT