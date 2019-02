"Hai la Juventus!" Jucatorul pe care Cristiano Ronaldo l-a sunat sa-l convinga sa vina in locul lui Dybala

Plecarea lui de la Real Madrid a fost unul dintre motivele pentru care Ronaldo a vrut sa plece!

Cristiano Ronaldo l-a sunat pe James Rodriguez pentru a-l convinge sa vina la Juventus Torino in vara, anunta spaniolii de la Marca! Ronaldo si James sunt buni prieteni inca de pe vremea in care cei doi au jucat impreuna la Real iar Ronaldo nu s-a sfiit sa critice public decizia clubului madrilen de a renunta la James.

James este imprumutat la Bayern Munchen pana in vara acestui an, insa viitorul sau este unul incert. Nu are cea mai buna relatie cu antrenorul Niko Kovac si nici varianta revenirii la Real Madrid nu pare plauzibila. Astfel, Ronaldo vrea sa-l convinga sa schimbe din nou campionatul.

Juventus cauta un nou "numar 10" in conditiile in care cresc sansele ca Paulo Dybala sa plece in vara. Acesta este dorit, printre altele, si de Real Madrid!