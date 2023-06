Real Madrid lansează ofensiva pentru Harry Kane! Cât oferă pentru înlocuitorul lui Karim Benzema 

Madrilenii au anunțat nu mai puțin de patru plecări de la club în weekend-ul recent încheiat, toate în zona ofensivă. De departe cea mai neașteptată dintre ele a fost cea a lui Karim Benzema, care mai avea contract cu gruparea din capitala Spaniei, însă a ales să îl rezilieze și urmează să semneze cu Al-Ittihad.

Marco Asensio, Mariano Diaz și Eden Hazard sunt ceilalți fotbaliști care de despart de gruparea de pe Santiago Bernabeu, eliberând o sumă consistentă din masa salarială. Astfel, conducerea lui Real Madrid se poate focusa să facă transferuri de impact, iar una dintre principalele ținte este Harry Kane.

Atacantul lui Tottenham ar putea pleca în această vară și este dorit și de Manchester United. Conform Cadena SER, Real Madrid s-ar pregăti să facă o ofertă de 80 de milioane de euro pentru Harry Kane de început.

Fotbalistul ar dori să facă o schimbare, iar pentru Real ar fi înlocuitorul perfect pentru a suplini plecarea lui Karim Benzema de la echipă.

???????? BREAKING: Real Madrid are planning an opening bid of €80M for Harry Kane. @La_SER #rmalive pic.twitter.com/yRLEbVqr1W