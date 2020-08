Nu e gluma, joaca PENTRU BERE! Asta e cea mai "ALCOOLICA" echipa de fotbal din lume. Rezultat rusinos in ultimul meci

Fotbalul din Estonia consemneaza cateva "ciudatenii" in ceea ce priveste denumirea echipelor participante in competitiile nationale.

Cupa Estoniei din acest an se afla intr-o faza incipienta, iar in faza 64-imilor de finala a luat parte o formatie cu un nume halucinant, IBK Here for Beer. "Suntem aici pentru bere" (in traducere libera) n-a reusit insa sa mearga mai departe, suferind un esec drastic, 0-9, in meciul cu o alta echipa anonima, Legion.

Imaginile cu jucatorii de la Here for Beer sunt aproape inexistente, in presa internationala aparand insa o fotografie in care estonienii fac o poza de grup. Se poate vedea ca jucatorii nici macar nu poarta acelasi echipament, unul dintre ei prezentandu-se cu un sort alb, de alta culoare, in timp ce un altul e nedezlipit de ochelarii de soare.

Alegerea acestui nume poate fi explicata doar prin pasiunea balticilor pentru bere, Estonia fiind recunoscuta ca una dintre cele mai "atragatoare" tari din acest punct de vedere. Here for Beer n-a fost insa singura echipa cu nume hilar care s-a inscris in Cupa Estoniei, pe tablou regasindu-se de exemplu, si Eyjafjallajokull (vulcanul islandez care a erupt in 2010), o grupare care a patit o rusine si mai mare, fiind invinsa cu 24-0.

