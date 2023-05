Karim Benzema, ofertă de șeic de la Guvernul Arabiei Saudite! Poate juca unde vrea + salariu uriaș 

Câștigătorul Balonului de Aur a semnat prelungirea contractului până în 2024 în urmă cu câteva luni, însă ar putea pleca de pe Santiago Bernabeu în această vară, fiind atras cu o ofertă incredibilă din Arabia Saudită. Chiar Guvernul saudit a fost cel care i-ar fi trimis propunerea, după cum informează cotidianul El Mundo.

Sursa citată dezvăluie că oferta propusă francezului este una aproape de nerefuzat, iar jucătorul s-ar gândi serios dacă să îi dea sau nu curs. Conducerea de pe Bernabeu intenționează să îl păstreze pe Karim Benzema până la finalul contractului, atunci când la echipă va veni Endrick, atacantul brazilian al lui Palmeiras, transferat cu 30 de milioane de euro, însă madrilenii vor în vară să caute și un alt atacant.

Încă din luna februarie, Guvernul din Arabia Saudită i-ar fi pus lui Karim Benzema pe masă o ofertă de nerefuzat. Un contract valabil pe două sezoane, cu un salariu de 30 de milioane de euro net pentru fiecare, jucătorul având 100% drepturi de imagine, dar și propunerea de a fi ambasador în candidatura saudită pentru Mondialul din 2030.

Karim Benzema a refuzat inițial oferta, însă oficialii saudiți au plusat, venind cu o altă ofertă care i-ar aduce încasări de trei ori mai mari decât contractul de la Real. Francezul ar urma să semneze cu oricare echipă își dorește din prima ligă a Arabiei Saudite, iar salariul său ar ajunge la 100 de milioane de euro brut, pe sezon, condițiile rămânând aceleași. Pe lânga asta, ar putea să își aleagă și casa privată în care va locui, acoperită tot de ei.

???? Saudi Arabia’s offer to Karim Benzema:

▪️ A salary of €100M/year

▪️ 100% of his image rights

▪️ The choice of ANY team in the league

▪️ The choice of his private residence

Benzema would also have an ambassador role for the World Cup bid for 2030. ????????

(Source: @elmundoes ) pic.twitter.com/3Fs0VIbEyv