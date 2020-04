Gestul fantastic al vedetelor unei echipe! Ii suna personal pe fanii cu nevoi speciale pentru a-i ajuta in timpul pandemiei

Jucatorii lui St. Johnstone, echipa din Premiership, campionatul Scotiei profita de pauza din fotbal pentru a se apropia de fanii lor.

Recent, acestia au inceput o campanie in care au sunat fanii cu nevoi speciale pentru a-i ajuta in timpul pandemiei, dupa cum relateaza Sky Sports.

CORONAVIRUS LATEST

VIDEO@StJohnstone players have been phoning up vulnerable fans to give support during the coronavirus lockdown pic.twitter.com/VTbeQ3DJds