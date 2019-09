EURO-GOL! Ultimul transfer al lui Ludogorets isi merita toti banii! A inscris un SCORPION KICK in ultimul meci 

Jucatorul de origine congoleza, Mavis Tchibota a inscris un hat-trick in ultimul meci pe care echipa sa l-a disputat.

Mavis Tchibota s-a alaturat celor de la Ludogorets in luna iulie, de la echipa Bnei Yehuda, in schimbul sumei de 800.000 de euro. Atacantul in varsta de 23 de ani a jucat 12 meciuri in actualul sezon, a inscris de 5 ori si a oferit 7 assist-uri.

Tchibota a inscris 3 goluri in meciul din Cupa Bulgariei impotriva celor de la Neftohimik. Cosmin Moti a fost titular in meciul castigat de echipa sa cu 4-1. Golul serii a fost marcat de acelasi Tchibota, printr-un Scorpion Kick de exceptie.