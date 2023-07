Patrick Kluivert, cuvinte de laudă la adresa CFR-ului: "Am un sentiment bun după acest meci"

Jefte Betancor (6) a marcat pentru gazde, în timp ce golul turcilor a fost reuşit de Benjamin Stambouli (77), într-o partidă în care ambele formații au avut ocazii importante.

Patrick Kluivert, mulțumit de rezultatul obținut la Cluj

Tehnicianul celor de la Adana Demirspor a avut cuvinte de laudă atât la adresa jucătorilor săi, cât și despre evoluția formației românești.

"Ne-am păstrat concentrarea și am jucat așa cum ne-am dorit. Sunt bucuros cu acest egal, am avut și noi, dar și CFR ocazii bune. Portarul nostru a avut intervenții. Am un sentiment bun după acest meci.

Trebuie să fim modești, Cluj a făcut un meci bun, iar acest 1-1 este un rezultat echitabil. Avem planuri mari, ne dorim mai mult. Este primul nostru meci oficial.

Ne dorim să jucăm cât mai bine în campionat și să ajungem cât mai departe în Conference Leauge", a declarat Patrick Kluivert, la finalul partidei.

Meciul din manșa retur este programat la Adana, pe 3 august (ora 21:00), urmând să fie arbitrat de belgianul Nathan Verboomen.

Dacă va trece de Adana Demirspor, CFR Cluj va da piept în turul al treilea preliminar cu câştigătoarea dintre NK Osijek (Croaţia) şi Zalaegerszeg TE FC (Ungaria).