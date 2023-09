A fost cel mai scump transfer din istoria lui Arsenal, iar acum ”tunarii” vor să-i rezilieze contractul!

Transferat pentru 80 de milioane de euro de la Lille, Pepe nu a avut evoluții impresionante pe Emirates Stadium, astfel că a pierdut contactul cu echipa.

În sezonul precedent, ”tunarii” l-au trimis la OGC Nice, sub formă de împrumut, iar acum poate pleca de tot de la gruparea londoneză.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Arsenal negociază cu Pepe rezilierea contractului. Potrivit zvonurilor apărute în ultima perioadă, atacantul ar purta negocieri cu Beșiktaș.

