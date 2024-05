Cutremur în Portugalia! Și-a anunțat plecarea de la echipa de club chiar înainte de EURO 2024

Rafa Silva (30 de ani), atacantul portughez al celor de la Benfica Lisabona, a intrat în ultimele luni de contract cu echipa sa, dar nu-și va prelungi actuala înțelegere.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, triplul campion al Portugaliei cu Benfica a luat decizia de a pleca de la echipă, astfel că în această vară va deveni liber de contract.

Rafa nu duce lipsă de oferte și ar avea mai multe propuneri ”pe masă” în acest moment. Cei de la Benfica au fost deja înștiințați cu privire la decizia luată de fostul campion european cu Portugalia.

”Este timpul să-i oferim lui Rafa cea mai bună despărțire posibilă”, a spus Roger Schmidt, antrenorul celor de la Benfica.

