BREAKING NEWS | Reghecampf si-a gasit rapid echipa! A semnat in urma cu cateva momente

Laurentiu Reghecampf si-a gasit echipa dupa despartirea de Al Wahda.

Tehnicianul roman ramane in zona araba si o va pregati pe Al Wasl din Dubai. Potrivit DigiSport, Reghecampf a semnat un contract valabil pe doi ani.



Reghecampf are un obiectiv greu in primul an de contract: salvarea de la retrogradare. Al Wasl ocupa locul 10 in campionat in acest moment. Al Wasl a castigat de 7 ori titlul in Emirate, insa ultimul campionat castigat a fost in sezonul 2006-2007.